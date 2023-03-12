ريال مدريد يتحرك قضائياً ضد برشلونة

2023/03/12 | 17:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الأحد، عن تحركه قضائيا ضد برشلونة في القضية الخاصة بالفساد.وأدان مكتب المدعي العام في إسبانيا، نادي برشلونة في قضية الفساد وتقديم دفعات مالية مشبوهة لخوسيه ماريا نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق في الليجا.وقال ريال مدريد، في بيان رسمي، اليوم الأحد: “علم مجلس إدارة نادي ريال […]

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