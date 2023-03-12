شنيشل يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لبطولة الدوحة الدولية

2023/03/12 | 17:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن المدير الفني للمنتخب الأولمبي، راضي شنيشل، اليوم الاحد، القائمة النهائية التي ستتوجه يوم 19 آذار الحالي الى قطر للمشاركة في بطولة الدوحة الدولية . ونقل بيان للقناة الإعلامية وذكر اتحاد […]

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