بقرار قد يزيد القضية تعقيدا.. ريال مدريد يدخل على خط

2023/03/12 | 17:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الأحد، أنه سيظهر في قضية فساد التحكيم المتعلقة بغريمه برشلونة "كطرف متضرر"، ما إن تُستأنف الإجراءات.

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