الاطاحة بتاجر مخدرات في أحد أحياء كربلاء

2023/03/12 | 17:30 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية شؤون المخدرات في كربلاء، اليوم الاحد، الاطاحة بتاجر للمواد المخدرة في أحد أحياء المحافظة.

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