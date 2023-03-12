لأول مرة في العراق.. مشروع

2023/03/12 | 17:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشف وزير النفط حيان عبد الغني، الأحد، التعاقد على مشروع الطاقة الشمسية بطاقة ألف ميغا واط، فيما أشار إلى أن الحكومة أولت اهتماماً بالتركيز على استثمار الغاز والاستفادة من هذه الطاقة.

وقال عبد الغني لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الحكومة أولت اهتماماً بالتركيز على استثمار الغاز والاستفادة من هذه الطاقة".

وأضاف، أن "الوزارة عملت على مراجعة المشاريع الموجودة في استثمار الغاز بالحقول الجنوبية والوسطى والشمالية"، مشيراً إلى أن "كمية الغاز المستفاد منها في توليد الطاقة الكهربائية بلغت 56 بالمئة".

وأشار، إلى أنه "لأول مرة في العراق سيتم التعاقد على مشروع الطاقة الشمسية بطاقة ألف ميغا واط"، مبيناً أنه "مشروع كبير ونموذجي ومثال لاستخدام الطاقة المتجددة".

وتابع، أن "الوزارة تعمل على مشاريع عديدة بالفترة المقبلة منها مشروع استثمار 200 مليون قدم مكعب من الغاز في الناصرية، فضلاً عن مشروع لاستثمار 300 مليون قدم مكعب في ميسان، وهو من المشاريع الواعدة، إذ سيتم نصب محطات كهربائية تعتمد على هذا الغاز".

ولفت، إلى أن "جولة التراخيص الخامسة معظمها حقول غازية توفر نحو 750 إلى ألف مليون قدم مكعب من الغاز وسيتم تنفيذها خلال 3 سنوات كمرحلة أولى".

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