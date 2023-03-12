2023/03/12 | 17:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام الاسبق للشركة العامَّة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة في سامراء.دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي حديثها عن أمر الاستقدام الذي أصدره قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة، أشارت إلى أنَّ الأمر جاء بناءً على شكوى مُقدَّمةٍ من أحد أعضاء مجلس النوَّاب بخصوص وجود مُخالفاتٍ …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة النزاهـة الاتحادية : استقدام المدير العام الاسبق لشركة صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية قناة التغيير الفضائية.

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