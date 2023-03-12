2023/03/12 | 17:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ، رسالة خطية من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، تضمنت دعوة رسمية لزيارة إيران.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيانه، ان الأخير “استقبل في قصر بغداد، السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق والوفد المرافق له”.وبحسب البيان، أعرب الرئيس عن شكره واعتزازه بالدعوة الكريمة”، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد يتسلم رسالة خطية من “رئيسي” لزيارة إيران قناة التغيير الفضائية.

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