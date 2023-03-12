هزة أرضية جديدة في سوريا

2023/03/12 | 17:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - عاجل: هزة أرضية في سوريا بقوة 3.6 ريختر مركزها جنوب شرق مدينة الحسكة بتمام الساعة 04:54 مساء اليوم الأحد

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