بالوثيقة.. التخطيط تستكمل إجراءات استحداث محافظة حلبجة

2023/03/12 | 17:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت النائب سروة عبد الواحد، اليوم الأحد، استكمال وزارة التخطيط إجراءات استحداث محافظة حلبجة.

وذكرت عبد الواحد عبر وثيقة تلقتها (بغداد اليوم) أن "وزارة التخطيط أكملت إجراءات استحداث محافظة حلبجة".

أدناه نص الوثيقة:

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