مدرب الأولمبي يعلن القائمة النهائية لبطولة الدوحة

2023/03/12 | 17:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن المدير الفني للمنتخب الاولمبي، راضي شنيشل، الأحد، القائمة النهائية التي ستتوجه يوم 19 اذار / مارس الحالي الى قطر للمشاركة في بطولة الدوحة الدولية.

وقال شنيشل في بيان لاعلام اتحاد الكرة تلقته (بغداد اليوم) :"وقع اختيار الجهاز الفني على 25 لاعباً سيتواجدون ضمن الوفد المغادر الى العاصمة القطرية الدوحة وهم كل من " هاني نصير، رضا عبد العزيز، محمد حسن، احمد مكنزي، يوسف الامام، زيد تحسين، مصطفى سعدون، كرار سعد، مصطفى عمران، حسين عامر، كرار الأمير علي، كرار محمد، زيد اسماعيل، أمير أحمد، منتظر محمد، علي حيدر، مانؤيل ايليا، علي الموسوي، منتظر عبد الأمير، ماركو فرج، زيدان عبد الجبار، عمار غالب، حسين عبد الله، نهاد محمد، ذو الفقار يونس".

وأضاف "من المحتمل اضافة لاعبين اثنين قبل السفر الى الدوحة حسب رؤية الجهاز الفني من اجل تطبيق الاهم من المعسكر وهو الاطلاع على ارض الواقع حول المستوى الفني للجميع".

وأختتم شنيشل حديثه بالقول:"القائمة الحالية لن تكون النهائية لاسيما وان الجهاز الفني سيستمر في متابعة جميع الخيارات المتاحة على وفق السن القانوني في الداخل والخارج بغية اضافة اي لاعب يستحق تمثل المنتخب الاولمبي لتقديم الاضافة الفنية".

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