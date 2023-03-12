الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية شمال خانقين في ديالى

2023/03/12 | 17:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوة من اللواء 28 ضمن قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي، اليوم الاحد، عملية تفتيش موسعة لتأمين وتعزيز الاستقرار الأمني في قضاء خانقين والقرى المجاورة له.وشملت العملية مسح وتفتيش المزارع والقرى شمال خانقين بهدف تأمينها من تسلل عناصر داعش الإرهابية حفاظا على أمن المواطنين ضمن قاطع المسؤولية.وتواصل قوات اللواء 28 بالحشد الشعبي عملياتها […]

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