بعد تحديد موعد إقرارها.. مستشار السوداني يعلن مضمون الموازنة

2023/03/12 | 17:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الاحد، عن ابرز ما ستتضمنه الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2023.وقال صالح في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”الانفاق الاجتماعي وبموجب البرنامج الحكومي الذي اقره مجالس النواب في تشرين الاول الماضي هو الموضوع الابرز في الجانب التشغيلي للموازنة”.واضاف “المقصود هنا الرعاية الاجتماعية ومكافحة الفقر والبطالة”.وتابع صالح “اما الجانب الاستثماري فسيحظى خدمات البنية التحتية او الاساسية بالاولوية، لاسيما خدمات البلدية المتصلة بحياة الشعب كشبكات المياه والمجاري والطرق والمدارس والمستشفيات وغيرها”.وأعلن مستشار رئيس الوزراء ضياء الناصري، ان مشروع قانون موازنة العام الحالي 2023 “سيتم إقرارها في جلسة خاصة لمجلس الوزراء غداً الإثنين”.وكانت وزيرة المالية، طيف سامي، أعلنت اليوم الأحد، الإنتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة الإتحادية لسنة 2023 وارسالها الى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها” مشيرة الى، ان “مشروع الموازنة القادمة سيركز على الأولويات التنموية، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والفئات الأكثر احتياجا ، فضلا عن توفير غطاء آمن للمشاريع الإستراتيجية والتنموية المستدامة”.

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