الاطاحة بتاجر مخدرات في كربلاء

2023/03/12 | 18:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدم بيع العلاج الطبي الذي يحتوي على مؤثرات عقلية ومواد مخدرة.

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