2023/03/12 | 18:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sI5fwGN1cqY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاجل | السوداني يطلق الإنذار ويدعو المجتمع الدولي للتدخل : أنقذوا العراق | اخبار السادسة 2023/3/12) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عاجل | السوداني يطلق الإنذار ويدعو المجتمع الدولي للتدخل : أنقذوا العراق | اخبار السادسة 2023/3/12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).