بحاجة لصولة فرسان تنهي سنوات

2023/03/12 | 18:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اكد مسؤول حكومي، اليوم الاحد، بأن انتشار قوات النخبة القادمة من بغداد حفزنا للدعوة لفتح 3 ملفات حساسة في ديالى، مشيرا الى ضرورة اعلان صولة فرسان جديدة في المحافظة.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تحديات ديالى الامنية لاتتوقف على نشاط الخلايا الارهابية وعصابات الجريمة المنظمة ومافيات التهريب بل هناك تحديات اخرى لاتقل خطورة ومنها مافيات الاراضي والتجاوزات على الانهر من قبل متنفذين".

واضاف، أنه "تم مخاطبة عمليات ديالى قبل أسابيع بعدم قدرة مفارز البلدية على مواجهة سطو المتنفذين في رفع التجاوزات على املاك الدولة في بعض المناطق"، لافتا الى "ضرورة استثمار انتشار قوات النخبة للتدخل في حسم 3 ملفات حساسة في ديالى ابرزها الاراضي المتجاوز عليها وانهاء ظاهرة التجاوز على الانهر التي تشكل خطر حقيقي وكبير على السلم الاهلي مع قدوم موسم الصيف المقبل".

واشار الى ان "مشاكل ديالى لاتقف عن الرصاص والاغتيالات بل هناك تجاوز على القوانين يجب وضع حد له وان تفتح كل الملفات المعقدة والحساسة لانها ستؤدي الى احترام هيبة الدولة وانتهاء حالة غير سليمة من فرض السطوة والهمينة من قبل البعض على مقدرات الدولة لافتا الى اهمية ان تكون هناك صولة فرسان جديدة في ديالى".

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