قيادة الشــرطة الاتـحادية تــوافـــق علـى نظام البـــديل

2023/03/12 | 18:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن النائب نايف الشمري اليوم الاحد موافقة قيادة الشــرطة الاتـحادية علـى نظام البـــديل.

وقال الشمري في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إن "قيادة الشرطة الاتحادية وافقت على نظام البديل".

وكان ومكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد وجه في وقت سابق طلبا لقيادة العمليات المشتركة، من أجل توضيح إعادة العمل بالنظام البديل لمنتسبي الشرطة الاتحادية والافواج.

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