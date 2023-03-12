2023/03/12 | 18:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد السفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، اليوم الأحد، وجود إرادة حقيقية بين بغداد و طهران لإطلاق خط السكة الحديدية شلامجة– البصرة.ونقلت وكالة الانباء الإيرانية عن آل صادق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السفارة الإيرانية: جادون بتفعيل خط سكة حديد شلامجة – البصرة المركز الخبري الوطني.

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