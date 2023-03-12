ريال مدريد يحرك دعوى قضائية ضد نادي برشلونة

2023/03/12 | 18:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي ريال مدريد، الأحد، تحركه

قضائيا ضد برشلونة في القضية الخاصة

بالفساد.

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي، "علم

مجلس إدارة نادي ريال مدريد، في اجتماعه

المنعقد اليوم، بالاتهامات الخطيرة

التي وجهها

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