2023/03/12 | 18:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- *بيان* ======== تنفيذاً لتوجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة، شرعت القطعات بتنفيذ عمليات بحث وتفتيش ونصب السيطرات الثابتة والمتحركة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار، اليوم الأحد، في مختلف مناطق قاطع المسؤولية ضمن قيادة عمليات ديالى، وتمكنت من إلقاء القبض على (٣٠) متهماً بمواد قانونية مختلفة و(٣) آخرين وفق أحكام المادة (٤ إرهاب) وضبط عبوتين ناسفتين ومصادرة […]

ظهرت المقالة بينهم 3 إرهابيين..



الأطاحة بـ33 متهمًا بقضايا مختلفة في ديالى أولاً على ايرث نيوز.

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