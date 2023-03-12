المرور: الإجراءات المشددة بحق المخالفين أسهمت بتخفيف الازدحامات في بغداد

2023/03/12 | 19:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، اتخاذ إجراءات ساهمت في تخفيف الزخم المروري ببغداد.

وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية، العميد زياد القيسي، للوكالة الرسمية، إن “توجيه القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة لرفع الكتل الكونكريتية من أغلب شوارع بغداد ساعد بنسبة جيدة بتخفيف الزخم المروري وانسيابية حركة السير”، مبينا أن “كل شارع يفتح يساعد في انفراج حركة المرور”.وأضاف، أن “اللجنة تتألف من مكتب رئيس الوزراء، ومديرية المرور، والدوائر المعنية المختصة منها أمانة بغداد”، لافتاً إلى أن “أي زقاق مغلق يؤثر على حركة سير المرور تقوم اللجنة برصده ورفع توصيتها بفتحه”.وأوضح، أن “مديرية المرور أوعزت بالتشديد على تطبيق القوانين ولاسيما المخالفات التي تؤثر على حركة السير والمرور، ومنها الوقوف الممنوع والسير عكس الاتجاه، فضلاً عن عدم الامتثال للإشارات المرورية سواء الضوئية واليدوية”، منوها بأن “تلك الإجراءات ساعدت بشكل جيد في تخفيف الزخم المروري في أغلب المناطق”.

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