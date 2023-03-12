اللواء رسول: القبض على 30 متهماً بمواد قانونية مختلفة بديالى

2023/03/12 | 19:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الاحد، القبض على 30 متهماً بمواد قانونية مختلفة بديالى.

وال رسول في بيان “تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، شرعت القطعات بتنفيذ عمليات بحث وتفتيش ونصب السيطرات الثابتة والمتحركة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار، اليوم الأحد، في مختلف مناطق قاطع المسؤولية ضمن قيادة عمليات ديالى”.

واضاف رسول “تمكنت من إلقاء القبض على (٣٠) متهماً بمواد قانونية مختلفة و(٣) آخرين وفق أحكام المادة (٤ إرهاب) وضبط عبوتين ناسفتين ومصادرة ( ٢٤ ) دراجة نارية مخالفة و( ١٤) عجلة مخالفة وكمية من حديد (السكراب) كما تمكنت من تدمير وكر للإرهابيين”.

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