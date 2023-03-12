وزير الكهرباء: هناك مشاريع ستُنجَز قريباً لسد حاجة المواطنين من الطاقة 

2023/03/12 | 19:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأحد، وجود مشاريع ستنجز في وقت قصير لسد حاجة المواطنين من الطاقة، كاشفاً عن مشروع للطاقة المتجددة ضمن موازنة 2023 لإنتاج 750 ميغاواط.

وقال وزير الكهرباء: "نطمح بأن تكون الطاقات الإنتاجية صديقة للبيئة وتلبي حاجات المواطنين، بأقل مدة ممكنة، من خلال التوازن بين استخدام الانواع المتوفرة من الوقود، وإنتاج محطات الطاقة النظيفة".

وأشار، إلى أن "هناك مشاريع ستنجز في وقت قصير، لسد حاجات المواطنين من الطاقة، وستراعي مسألة البيئة"، بحسب الوكالة الرسمية.

وذكر، أن "الوزارة في السنوات الماضية تأخرت بإنجاز المشاريع (الدورات المركبة) وهي طاقات إنتاجية اضافية، التي لا تعتمد في عملها على الوقود".

وتابع "تم التعاقد على إنتاج 1300 ميغاواط كمرحلة أولى، أما المرحلة الثانية فهي إنتاج 2000 ميغاواط ضمن موازنة 2023، والمرحلة الثالثة هي إنتاج 1300 ميغاواط، وأن مجمل الدورات المركبة التي ستضيف طاقة إضافية جديدة، دون الاعتماد على الوقود ستصل 4800 ميغاواط، وهي مشاريع لثلاث سنوات قادمة ضمن البرنامج الحكومي"، مبيناً أن "هذه الخطوة ستقلل من استخدام محطات توليد الطاقة التي تعتمد على الوقود".

وأشار إلى، أن "موضوع الطاقات الشمسية أساس وسنعمل على إنتاج 3500 ميغاواط"، منوهاً بأن "مشاريع الطاقة الشمسية تحتاج إلى دعم أكبر من المؤسسات والبنوك الدولية، وهي تحتاج إلى تخفيف من الدول المانحة التي تفرض الشروط والضرائب ومبالغ إيرادات عالية على الشركات التي تعمل على توليد الطاقة الشمسية".

وأكد على "أهمية إنتاج 12 ألف ميغاواط من الطاقة المتجددة، وحالياً في طور إنتاج 3500 ميغاواط"، مؤكداً "وجود مشروع ضمن موازنة 2023 لإنتاج 750 ميغاواط".

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