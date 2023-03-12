2023/03/12 | 19:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 مارس، 2023 بغداد/المسلة: اعتبر المستشار العسكري الأعلى للمرشد الإيراني يحيى صفوي، أن الاتفاق بين...

ظهرت المقالة ايران: الاتفاق الإيراني السعودي یضع حدا للهيمنة الأمريكية بالمنطقة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران: الاتفاق الإيراني السعودي یضع حدا للهيمنة الأمريكية بالمنطقة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران: الاتفاق الإيراني السعودي یضع حدا للهيمنة الأمريكية بالمنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).