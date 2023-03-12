2023/03/12 | 19:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاحد، عن القاء القبض على عدد من المتهمين وتدمير وكرين للارهابيين في ديالى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عشرات المتهمين وتدمير وكرين للإرهابيين في ديالى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عشرات المتهمين وتدمير وكرين للإرهابيين في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).