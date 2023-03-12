وكيل وزارة التخطيط يؤكد عبر (بغداد اليوم) عزم الحكومة تمرير الموازنة

2023/03/12 | 19:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد جوهان، اليوم الأحد، عزم مجلس الوزراء عقد جلسة خاصة له لتمرير موازنة العام الحالي 2023.

وقال جوهان في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "الوزارات واللجان الخاصة اكملت نص الموازنة الاتحادية لعام 2023".

وأضاف أن "مجلس الوزراء سيعقد غدا جلسة لتمريرها تمهيدا لإرسالها للبرلمان".

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