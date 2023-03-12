التربية تحدد آلية خاصة لبناء المدارس الجديدة وفك اختناقات الطلبة داخل الصف

2023/03/12 | 19:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير التربية، ابراهيم الجبوري، الأحد، عن تحديد آلية خاصة لبناء المدارس الجديدة وفك اختناقات الطلبة داخل الصف الواحد.

وذكر بيان لوزارة التربية تلقته (بغداد اليوم)، ان الجبوري "ترأس الاجتماع الدوري لهيئة الرأي بحضور الملاك المتقدم للوزارة وعدد من أعضاء لجنة التربية النيابية" مؤكداً "الدور المهم للقاءات المستمرة في هذه المرحلة بعد أن أصبحت فكرة إعادة تطوّر نظامنا التربوي والتعليمي أكثر إلحاحاً بل حاجةً حقيقيةً لا نملك إلَّا تبنيها والمضي قدماً في وضع رؤى وتصورات وتوجهات استراتيجية لها".

وأوضح الجبوري "لقد حددنا آلية خاصة لبناء المدارس الجديدة وفك اختناقات الطلبة داخل الصف الواحد وترميم وصيانة الأبنية المتضررة والآيلة للسقوط فضلاً عن تأمين قطع أراضٍ في المناطق التي تُعاني من الكثافة السكانية لتشييد مدارس عليها بهدف توفير تعليم مناسب يُليق بالمعلم والطالب".

وناقش وزير التربية مع الحاضرين "آخر الاستعدادات لخوض الامتحانات النهائية والايعاز الى الجهات المختصة لتأمين الكتب المدرسية والتحضير لها مبكراً قبل انطلاق العام الدراسي المقبل".

وفي ختام الاجتماع أكد وزير التربية، أن "الوزارة تمضي بخطى حثيثة لاستكمال ما بدأته من عملية تطوير وتغيير جذرية وشاملة في أطر ومسارات التعليم وفق فلسفة تربوية حديثة".

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