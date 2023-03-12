2023/03/12 | 19:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، القبض على (33) متهماً بمواد قانونية مختلفة بينهم 3 إرهابيين وتدمير وكر لهم في ديالى.

وقال رسول في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، شرعت القطعات بتنفيذ عمليات بحث وتفتيش ونصب السيطرات الثابتة والمتحركة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق قاطع المسؤولية ضمن قيادة عمليات ديالى".

وأضاف ان "القطعات تمكنت من إلقاء القبض على (30) متهماً بمواد قانونية مختلفة و(3) آخرين وفق أحكام المادة (4 إرهاب) وضبط عبوتين ناسفتين ومصادرة ( 24 ) دراجة نارية مخالفة و( 14) عجلة مخالفة وكمية من حديد (السكراب) كما تمكنت من تدمير وكر للإرهابيين".

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