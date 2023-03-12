2023/03/12 | 19:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، الفريق أول عبدالوهاب الساعدي، الأحد، "مقتل 22 إرهابيًا بعملية سرية ونوعية في الأنبار غرب العراق، من بينهم قيادات بارزة في تنظيم (داعش) الإرهابي"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

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