2023/03/12 | 19:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الديوان الأميري في قطر، الأحد، إن رئيس دولة الإمارات أعلن سحب ملف ترشح بلاده لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، دعما لترشح قطر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باتصال هاتفي.. الإمارات تتخلى عن استضافة اجتماعات دولية لصالح قطر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باتصال هاتفي.. الإمارات تتخلى عن استضافة اجتماعات دولية لصالح قطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).