انقاذ حياة شاب تعرض لعدة طعنات

2023/03/12 | 19:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقاذ حياة شاب.

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