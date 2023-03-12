في تصريحات صادمة.. الكاظمي: جثة صدام أُلقيت بين بيتي وبيت نوري المالكي بعد إعدامه

2023/03/12 | 20:09 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي إن جثة الرئيس الراحل صدام حسين ألقيت بين بيته وبيت رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في المنطقة الخضراء، بعد إعدامه عام 2006.

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