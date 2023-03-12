التربية تحسم قرارها من (علم الأرض)

2023/03/12 | 20:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

صوتت هيئة الرأي في وزارة التربية، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، على إبقاء مادة (علم الأرض) لمرحلة الخامس العلمي فقط دون باقي المراحل الأخرى.

وكانت وزارة التربية قد أدخلت منهاج (علم الأرض) حديثاً إلى مرحلة الخامس العلمي وهو كتاب يتكون من خمسة فصول، يتناول في طياته كل ما يتعلق بعلم الأرض والتغيرات المناخية والجيولوجية والطبيعة وغيرها.

وفي الأول من آذار الجاري، وجهت لجنة التربية النيابية، خبراء من ذوي الاختصاص، لدراسة أهمية إدخال مادة (علم الأرض) ضمن مناهج مرحلة الخامس الإعدادي بفرعه التطبيقي، ومدى الاستفادة منها.

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