بالفيديو.. انهيار سقف مدرسة اثناء تواجد التلاميذ في ذي قار

2023/03/12 | 20:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 مارس، 2023 بغداد/المسلة: بالفيديو..انهيار سقف مدرسة متهالك اثناء تواجد التلاميذ في محافظة ذي...

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انهيار سقف مدرسة اثناء تواجد التلاميذ في ذي قار أولاً على المسلة.

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