2023/03/12 | 20:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 مارس، 2023 بغداد/المسلة: قال شهود عيان في ديالى ان هدوءا امنيا يسود محافظة ديالى...

ظهرت المقالة بعد زيارة السوداني الى ديالى..



العنف الطائفي والعشائري وتهريب الدولار..



أمام قبضة الدولة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد زيارة السوداني الى ديالى.. العنف الطائفي والعشائري وتهريب الدولار.. أمام قبضة الدولة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد زيارة السوداني الى ديالى.. العنف الطائفي والعشائري وتهريب الدولار.. أمام قبضة الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).