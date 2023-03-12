2023/03/12 | 20:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيمت مراسم عقد قران الأميرة إيمان، ابنة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على جميل ألكساندر ترميوتس، في العاصمة عمّان، الأحد، وسط لحظات مؤثرة للمناسبة الملكية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. لحظة عقد قران الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. لحظة عقد قران الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).