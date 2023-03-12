2023/03/12 | 20:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأحد، استجابتها لمخاطبة (محسن المندلاوي)، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، المتضمنة اعتماد السياق العالمي المعمول به في الأعمال البلدية كافة، وأن تكون أعمال التنظيف ورفع النفايات وغسل الشوارع وغيرها (مسائية أو ليلية) خارج أوقات الذروة.وأكدّ المندلاوي، أن “تزامن وقت عمل الآليات التابعة لأمانة بغداد وبلديات […]

ظهرت المقالة رسمياً..



تحديد أوقات أعمال التنظيف ورفع النفايات وغسل الشوارع أولاً على ايرث نيوز.

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