بعد انهيار بنك وادي السيليكون.. 5 أحداث تتحكم في حركة الدولار والذهب والأسواق

2023/03/12 | 20:24 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط تداعيات أكبر فشل مصرفي منذ الأزمة المالية لعام 2008، سيركز المستثمرون على بيانات التضخم الأمريكية في الأسبوع المقبل والتي ستكون اختبارًا رئيسيًا للأسواق التي تتعرض بالفعل لضغوط بفعل المخاوف بشأن حملة الاحتياطي الفيدرالي لترويض التضخم .في مكان آخر، من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة مرة أخرى، وستعلن المملكة المتحدة […]

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