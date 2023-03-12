فيديو.. عقد قران الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني

2023/03/12 | 20:33 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيمت في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأحد، مراسم عقد قران الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، عاهل الأردن، على زوجها رجل الأعمال جميل ألكساندر ترميوتس.وكان أبرز لقطات مراسم عقد القران دخول الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني إلى الصالة المخصصة للحدث، في قصر العاهل الأردني “بيت الأردن”، دخولها برفقة شقيقها ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله […]

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