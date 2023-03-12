حتى لا تتكرر الصفعة.. حفل جوائز الأوسكار بـ

2023/03/12 | 20:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتهادى نجوم هوليوود على سجادة بلون الشمبانيا في حفل توزيع جوائز الأوسكار، الذي ينطلق ليلة الأحد.

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