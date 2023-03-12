2023/03/12 | 20:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو مجلس النواب احمد صلال البدري، الاحد، أن هناك مطالبات نيابية لعقد جلسة استثنائية لمناقشة أزمة المياه، محذرا من أن الصيف المقبل ينذر بخطر كبير.

وقال البدري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أنه “ومن خلال لجنة الزراعة والمياه طالبنا بعقد جلسة استثنائية لمناقشة أزمة المياه ورفع مذكرة احتجاج من خلال مجلس الأمن تجاه تركيا على اعتبار انها دولة متشاطئة مع العراق”.

وأضاف، أن “الصيف المقبل ينذر بخطر كبير وبالتالي فان العراق سيدخل في أزمة جديدة وهذه الأزمة قد تعصف بالدولة العراقية”، مشيرا الى أن “هناك اتفاقيات للمياه ولابد لدول الجوار تركيا وإيران إطلاق حصص العراق المائية”.

ونوه الى ان “العراق يتعرض لتدني مستوى المياه في نهري دجلة والفرات”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطالبات نيابية بعقد جلسة استثنائية لمناقشة أزمة المياه) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطالبات نيابية بعقد جلسة استثنائية لمناقشة أزمة المياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).