سفير اليونسكو وأمين عام الهيئة الدولية للمسرح (ITI) من كربلاء يعلن عودة العراق إلى منظومة الهيئة العربية الدولية للمسرح بعد انقطاع دام لعقود

2023/03/12 | 20:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن سفير اليونسكو للسلام وأمين عام

الهيئة الدولية للمسرح (ITI) عن عودة

العراق إلى منظومة الهيئة العربية

الدولية للمسرح بعد انقطاع دام لعقود،

جاء ذلك خلال كلمة له في حفل افتتاح

مهرجان الحسيني الصغير ا

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