السوداني: نعمل على مشروع القناة الجافة الذي يربط الميناء بأوروبا عبر تركيا

2023/03/12 | 20:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم الأحد، أن حكومته تعمل

على مشروع القناة الجافة الذي يربط

الميناء بأوروبا عبر تركيا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس

الوزراء في بيان، صحفي، إن "رئيس مجلس

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