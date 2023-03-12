البحرين تطلق أول جواز سفر إلكتروني بخصائص فنية وأمنية عالية

2023/03/12 | 20:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت وزارة الداخلية البحرينية،

اليوم الأحد، أول جواز سفر إلكتروني

بخصائص فنية وأمنية عالية.

جاء ذلك بحضور وزير الداخلية الشيخ

راشد بن عبد الله آل خليفة، ووزير

المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان

ب

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