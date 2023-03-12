مصرع وإصابة 9 أشخاص واحتراق سيارة جراء حادث مروري على طريق البصرة - العمارة



مصرع وإصابة 9 أشخاص واحتراق سيارة جراء حادث مروري على طريق البصرة - العمارة
2023/03/12 | 20:56 - المصدر: آي كيو نيوز
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