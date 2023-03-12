وزير العمل يعلن فتح التسجيل على الضمان الصحي

2023/03/12 | 21:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، الأحد، فتح التسجيل على الضمان الصحي في مبادرة جديدة لدعم الشرائح الهشة.

وأشار بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) الى "فتح باب التسجيل للمشمولين بالحماية الاجتماعية ضمن محافظة بغداد بالرعاية الصحية، ويبدأ من اليوم الأحد ويستمر لمدة ٦ أشهر".

وبين، انه "ولمزيد من التفاصيل وللتسجيل في هذه المبادرة..



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