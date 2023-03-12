2023/03/12 | 21:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 مارس، 2023 بغداد/المسلة: احتل العراق، المرتبة الثانية من حيث نسبة بطالة النساء من بين...

ظهرت المقالة بطالة النساء في العراق مرتفعة مقارنة بدول فقيرة لا تتوفر على مثل امكانياته الاقتصادية أولاً على المسلة.

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