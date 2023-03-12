“لدعم الشرائح الهشة”.. وزير العمل يعلن فتح التسجيل على الضمان الصحي

2023/03/12 | 21:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير العمل يعلم فتح التسجيل على الضمان الصحي في مبادرة جديدة لدعم الشرائح الهشة..فتح باب التسجيل للمشمولين بالحماية الاجتماعية ضمن محافظة بغداد بالرعاية الصحية، يبدأ من اليوم الاحد ويستمر لمدة ٦ اشهر..التقديم يكون من خلال الرابط الالكتروني المبين ادناه ضمن منصة أور الالكترونية للخدمات الحكومية : ‏https://his.ur.gov.iq

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وزير العمل يعلن فتح التسجيل على الضمان الصحي أولاً على ايرث نيوز.

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