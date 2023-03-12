2023/03/12 | 21:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، العثور على مضافات لمواد لوجستية متنوعة ومقذوفات في ديالى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على مضافات لمواد لوجستية متنوعة ومقذوفات في ديالى ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على مضافات لمواد لوجستية متنوعة ومقذوفات في ديالى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).