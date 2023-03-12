2023/03/12 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وثقت مشاهد مصورة لحظات انهيار وسقوط سقف صف إحدى المدارس في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

ووفق مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي أطلعت عليه (بغداد اليوم)، فان سقف صف مدرسة عبد الله بن الحسين في الناصرية، سقط أثناء الدوام وتواجد التلاميذ.

ولم يسجل في الحادث عن إصابات، لكنه يوثق سوء هيكل البناية المدرسة وتهالكها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشاهد مرعبة.. سقف مدرسة يسقط أثناء الدوام وتواجد التلاميذ في الناصرية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشاهد مرعبة.. سقف مدرسة يسقط أثناء الدوام وتواجد التلاميذ في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).