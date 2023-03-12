خريجو كربلاء يتظاهرون ويجددون مطالبهم على الحكومة بانصأفهم

2023/03/12 | 21:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر المئات من الخريجين التربويين

والإداريين في كربلاء، يوم الاحد،

مطالبين الحكومة العراقية بإيجاد وظائف

وفرص عمل لهم بعد مضي سنوات على تخرجهم

من دون الحصول على فرصة، وذلك نظموا

وقفة احتجاجية أمام مب

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